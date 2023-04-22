SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 3 PKK’lı terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Nefesimiz enselerinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!