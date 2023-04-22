Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 22.4.2023 11:41 Son Güncelleme: 22.4.2023 11:42

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 3 PKK’lı terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Nefesimiz enselerinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 PKK'lı terörist etkisiz
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