Son dakika: Ömer Çelik’ten AK Parti seçim bürosuna yönelik saldırıya tepki

Saldırı esnasında AK Parti teşkilatına mensup kişilerin seçim bürosunda bulunduğu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıya ilişkin, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz." açıklamasında bulundu.