Yetim Vakfı’ndan depremzedelere 30 milyonluk yardım

Asrınfelaketinde ağır yıkıma uğrayan 11 ilde, Yetim Vakfı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vakıf, 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 30 milyon lira tutarında yardım ulaştırdı. Vakıf, 500'den fazla gönüllüsüyle 60 TIR dolusu gıda, giyim, hijyen malzemesi, ev eşyası ve 64 adet çadırın yanı sıra, toplamda 50 bin kişiye sıcak yemek sağladı. Bu kapsamda 98 bin 783 kişiye giyim, 63 bin 413 kişiye gıda kolisi, 758 bin 905 kişiye hijyen paketi, 3 bin 359 kişiye ev eşyası dağıtıldı. 7 bin afetzede vatandaşımıza da psikososyal destek hizmeti verildi. Depremzedelere 600 bin liralık nakit yardım dağıtılırken Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki konteyner kentte 10, Hatay ve Adıyaman'da ise 3'er olmak üzere toplam 16 konteynerle depremzede ailelere barınma imkânı sağlandı. Ayrıca bin 858 afetzede öğrenciye ücretsiz sınav kitabı dağıtıldı. Çocuklara 17 bin 666 oyuncak hediye edildi.