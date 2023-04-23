AK Parti binasına 4 kurşun isabet etti

AK Parti'nin Bahçelievler'deki iki ayrı mahallede bulunan seçim bürolarına silahla ateş açılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Yenibosna Mahallesi, Kocasinan Yolu Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim Bürosu'nun önünden motosikletle geçen 2 kişiden biri tarafından binaya 5 el ateş edildiği ve binanın üst katlarına 4 adet mermi isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde 5 kovan bulundu. Bu olaydan kısa bir süre sonra polise, Kuleli Seçim Bürosu'nun hemen karşısında yine havaya ateş eden kişilerin olduğu bilgisi geldi. Polis 3 kişiyi evlerinde gözaltına alındı. Alkollü olduğu öğrenilen şüphelilerin alkolün etkisiyle havaya ateş ettikleri ve büroya yönelik saldırı olmadığı belirlendi. Kocasinan bürosuna yönelik yapılan saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.Saldırıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik, "İrtibat büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız" dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Şunu herkesin ve bu saldırıyı yapan zavallıların bilmesini isteriz ki hiçbir ateş, hiçbir mermi, hiçbir saldırı bizi durduğumuz yerden döndüremez. Bizi istikametimizden saptıramaz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da amasız ve fakatsız bu ve benzeri saldırılarla, kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.