Akar’a Kayseri’de coşkulu karşılama

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği İncesu ve Yeşil Hisar ilçelerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeşil Hisar ilçesi girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Akar, konvoy eşliğinde, sevgi gösterileri arasında Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Akar daha sonra alanı dolduranlarla tek tek bayramlaştı. Akar, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı, 6 Şubat depremlerinden dolayı buruk bir bayramın yaşandığını belirtti.