Son dakika: Dolmabahçe’de renkli sohbet! Heyecandan bakanlığını unuttu, Başkan Erdoğan’ın yanıtı güldürdü

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'da depremzede çocukları ağırlıadı.
"NİCE PROJEYİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece güdüz çalıştık. Şimdi de ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce Boğaz'dan uğurladığımız TCG Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi.
"DEPREMZEDELERİMİZİ NORMAL HAYATLARINA GERİ DÖNDÜRECEĞİZ"
Hayatın akışı içinde kazınımlar yanında afetler ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybedenm 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı.
Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını, tanıdıklarını kaybedenler var. Ebedi aleme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de depremzede çocuklarla bir araya geldi | Video
ÇOCUKLARDAN OLUŞAN KABİNE ÜYELERİ SÖZ ALDI
Başkan Erdoğan'ın ardından çocuklardan oluşan kabine üyeleri konuşmalarını yaptı. Erdoğan'ın söz verdiği depremzede çocuk cumhurbaşkanı "Ben de eğer cumhurbaşkanının yerinde olsaydım ne yapardım bunu okuyacağım. Bir sürü yapılar yapardım, o milletimize sahip çıktı, teşekkür ediyorum. Savunma sanayiyi ileriye götürmeyi düşünürdüm. Depremi yaşadığım için evleri hızlı yaptırırdım. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim. Kanserin ilaçlarının bulunmasını sağlayacağım" dedi.
Daha sonra çocukların oluşturduğu kabinede bakanlar tek tek söz alarak vaatlerini anlattı.