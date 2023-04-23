Son dakika: Dolmabahçe’de renkli sohbet! Heyecandan bakanlığını unuttu, Başkan Erdoğan’ın yanıtı güldürdü

"DEPREMZEDELERİMİZİ NORMAL HAYATLARINA GERİ DÖNDÜRECEĞİZ"

Hayatın akışı içinde kazınımlar yanında afetler ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybedenm 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı.

Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını, tanıdıklarını kaybedenler var. Ebedi aleme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz.

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