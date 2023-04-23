Başkan Erdoğan’dan fondaş medyadaki hazımsızlığa tepki: Bunlar Türk evladı olamaz

"GÖZÜNÜ KİN VE NEFRET BÜRÜYENLERİ ZATEN HİÇ SAYMIYORUM"

Togg'a yönelik eleştirilere de değinen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Onu da geçiyorum, yollarımızı süsleyen Togg'un halen ülkemizde üretilmediğini iddia edecek kadar gözünü kin ve nefret bürüyenleri zaten hiç saymıyorum. Hasılı Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen, milletimizin mutlu olmasını hazmedemeyen kifayetsiz muhterislerin yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir. Uzanamadığı ciğere murdar diyen kedi misali bunlar da yapmadıkları, bu gidişle de hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötülemeye, itibarsızlaştırmaya devam edeceklerdir."

Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarından 2 bomba ile... | Video

"YUKARIDAN 2 BOMBAYLA..."

Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" demişti. Arslan'ın sözlerine destek veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ise "Yukarıdan 2 bombayla… Neyse bu konulara girmek zor" diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi. Sözlerini sürdüren Bursalı, "SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı." şeklinde konuşmuştu.

Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu | Video

KARADENİZ GAZINA "RUS GAZI" DEMİŞTİ

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalında Karadeniz gazı ile ilgili değerlendirmede bulunurken, 710 milyar metreküplük rezervi küçümsemiş ve karaya çıkarılan gazın Rus gazı olduğunu savunmuştu.

Karadeniz gazının karaya çıkarılma törenine değinen Ataklı, "Dün akşam ateş yakıyorlar yok efendim doğal gazı getirdik falan… Orası hala şüpheli elimde bir şey yok ama orada çalışanlardan bazı sızan bilgilere göre oradaki gaz bizim Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Oradan bir boru hattı ile buraya açıyorlar. Çünkü bu işin uzmanları diyor ki bu kadar kısa sürede bu gaz çıkarılıp evlere servis edilemez." ifadelerini kullanmıştı.