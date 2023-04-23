Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala kontrolü kaybetti: CHP’de liste krizinde çatlak büyüdü! ’Hani o ismi aday yaptırmayacaktın’

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine haftalar kala liste tepkileri halen devam ediyor. 7'li koalisyon ortaklarının milletvekili adaylarının CHP listelerinden seçime girmesi tepki toplamış, CHP İstanbul İl Başkanlığında tartışmalar yaşanmıştı. Bu krizlere İstanbul İl Başkanlığı'nda bir yenisi daha eklendi.

ADAY TANITIM TOPLANTISI YAPAMADILAR

Milletvekili adaylarının isimleri belirlenirken teşkilatlarda sandık kurdurmayan CHP yönetimi, CHP listesinden meclise girecek ittifak vekili sayısı, CHP'lilerden fazla olması, bunun da görülmemesi için tanıtım toplantısı yapılmadığı öne sürüldü. Tanıtım toplantısına ayak direten bir diğer ismin de CHP'nin üyeliği bile düşen hukuksuz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğu belirtildi. Kaftancıoğlu'nun istediği isimlerin aday listesine alınmaması ve karşı olduğu isimlerinde listeye girmesi nedeniyle tanıtımı toplantısına karşı olduğu belirtildi.

İMAMOĞLU'NUN ADAMI KRİZİ

24. dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSYÖN'de bir süre Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Gökhan Günaydın'ın İstanbul'dan 1. Bölgede 4. Sıradan aday gösterilmesi sonrası Canan Kaftancıoğlu'nun büyük tepki gösterdiği öğrenildi.

CHP'li kaynaklar, CHP'de Ekrem İmamoğlu'na yakın Gökhan Günaydın'ın milletvekili listesine girmesi için daha önce 'cesedimi çiğnemeleri lazım' diyen İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Günaydın'ın listeye girmesiyle kendisine parti yönetim kurulunda yöneltilen soru üzerine toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı.

Bu olayın yaşandığı toplantıda bütün yönetim kurulu üyeleri ve bazı ilçe başkanlarının büyük şok yaşadığı belirtildi.

NEDEN HALEN GÖREVDE

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'ın cezasını onamasının ardından parti üyeliğinin düşmesine rağmen görevde hukuksuz kalmasının nedeninin Kaftancıoğlu'nun HDP'deki uç marjinal gruplarla bağlantısının güçlü olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hukuksuz il başkanlığına devam ettirildiği iddia edildi.

YİNE SÖZÜNÜ DİNLEYEN OLMADI

Parti içinde İl Başkanlarına eski milletvekillerine söz geçiremediği halde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Çanakkale programında da kriz yaşandı. İddiaya göre Çanakkale'de katıldığı açılışa Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da yanında götüren Kılıçdaroğlu'nun yanına açılış partili birçok isim davet edildi. Çevre illerdeki partili isimlerin yanı sıra Özgür Özel'in de sahneye çağrıldığı programda kendisi CHP listesinden milletvekilliği adaylığı için anlaşmalı boşandığı öne sürülen eşi ise İyi Parti listesinden aday gösterilen bir dönem bakanlık yapan Erdoğan Toprak'ın da programa katıldığı ancak yapılan açılış öncesi sahneye davet edilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Erdoğan Toprak'ın sunucuya tepki gösterdiği sahne arkasında kaldığı belirtilirken Toprak'ın sahneye davet edilmemesinin Kılıçdaroğlu talimatıyla yapıldığı öne sürüldü.

NASIL ÜLKEYİ YÖNETECEK ?

Kılıçdaroğlu'nun Toprak'a 'ya sen ya boşandığın eşin adaylıktan istifa etsin' dediği, bu çağrıya kulak asmayan Toprak'ın ise sahneden engellediği öne sürüldü. Yaşananların ardından ise CHP içerisinde kazan kaynadı. Partide hakimiyeti olmayan Kılıçdaroğlu hakkında birçok partili "daha CHP'yi yönetemedi, ülkeyi nasıl yönetecek" yorumları yapmaya çalıştı. Çanakkale programında sunucunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cmuhurbaşkanı yardımcıları sifatıyla sahne davet etmesi için büyük tepki çekti.