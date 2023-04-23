Çiftçiye faizsiz kredi müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet alanlarındaki köy evlerinde hayatını sürdürecek çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceklerini, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceklerini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, depremden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi.İnşasını 45 günde tamamladığımız 10 köy evinin anahtarlarını, temeli atıldıktan sonra 60'ıncı gününde teslim ediyoruz. Mimarisi, inşası ve diğer tüm özellikleriyle gerçekten çok güzel eserler olan bu köy evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.Bugün aynı zamanda çiftçilere 10 yeni müjde vereceğiz. Hepsi de özgün mimari eser olan ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi, peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. İkinci olarak afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankamız vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz.Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde buralarda yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize İlk Evim Kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkânı getiriyoruz. Dördüncü olarak hâlâ köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.Et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz.Altıncı müjdemiz, sözleşmeli üretim modeliyle, aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.Yedinci olarak tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendireceğiz. Sekizinci olarak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak, gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz. Dokuzuncu olarak jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Onuncu olarak tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz.Nurdağı'nda da bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Gaziantep kent merkezinde de 50 bin konut yapılacak.Tarihin en önemli kırsal dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapmaktır.Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla yılda 300 bin konutu dönüştürerek, beş yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.Cumhur İttifakı LGBT'ye karşı. Peki CHP, LGBT'ye karşı mı? İP karşı mı? Bunun yanında HDP karşı mıdır? Bunlar LGBT'ci. Bunlar bizim kutsal aile yapımıza karşı. İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. 14 Mayıs LGBT'cilere, kadına şiddetin yanında olanlara ders verme günü olacaktır" dedi.Gördünüz, bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından, ne Ankara'nın başındaki belediye başkanından, ne İzmir'in başındaki belediye başkanından hiçbir şey olmaz. Bunlar, çöp, çukur, çamur demektir. Bunlar, susuzluk demektir. Bunlar, Allah göstermesin, bir yağmur olduğu zaman her tarafı lağımın götürdüğü şehirler demektir. Bunlara beş tane koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz, kaybeder gelirler.Köy evlerinin anahtar teslim töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siz, böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan, gelecek Türkiye'sinin güler yüzlü olmasına bugünden temeller atan bir Cumhur İttifakı'nı yarıda bırakamazsınız, estirdiği rüzgârı durduramazsınız. Sayın Erdoğan 14 Mayıs'ta açık ara bir farkla cumhurbaşkanı olmalıdır" dedi.Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 507 bin konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini bir yıl içinde teslim edeceğiz. Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık.