Evlatlarımızın kanını koltuk sevdasına satıyor

PKK'nın Hendek olayları sırasında Sur'un ilk şehidi olan ve 'Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi' olarak bilinen özel kuvvetler mensubu Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, HDP ile ittifak yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı paydaşlarına tepki gösterdi. İşte sözleri:Evlatlarımızın kanlarını koltuk sevdasına satmaya çalışıyorlar. İnşallah o kanda boğulurlar. Kılıçdaroğlu, HDP ve PKK ile pis bir anlaşma yaptı ki bunu açıklamaya yüzü tutmuyor. Sandık başına gidecekler ellerini vicdanına koysun. Evlatlarının gözünün içine, yüzüne bakın ve elleriniz doğruya gitsin. Yoksa ne bizim, ne şehitlerimizin ne de evlatların hakkını ödeyemezler.Millet İttifakı seçimi kazanmak uğruna şehitleri hiçe sayıyor. Bu uğurda Abdullah Öcalan başta olmak üzere PKK'lılara özgürlük sloganları atıyorlar. 'HDP eşittir PKK' değilse şehitlerimiz neden burada yatıyor. Ben bunların hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Bu ittifak kazandığı zaman PKK'lılar devletin her yerinde olacak. Evlatlarımıza kurşun sıkılırken Selahattin Demirtaş onlara desteği veren değil miydi? Bunca şehidin kanı varken nasıl özgürlük diyorlar?