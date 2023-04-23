Gökbey yerli motorla ilk kez uçtu

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Seri üretimi devam eden ve 2023'te Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet teslim edilecek olan GÖKBEY, TEI tarafından milli imkânlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.Taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek olan GÖKBEY, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında uçabilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, saatte 306 kilometre azami sürate çıkabiliyor. Harici yakıt tankıyla birlikte 5 saat havada kalabilen GÖKBEY azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.