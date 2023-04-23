Mezhep açıklaması istismar siyasetidir

Kahramanmaraş'ta Baykar Konteyner Kenti ziyaretinde konuşan Başkan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Alevilikle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi: "Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Ana muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun, bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var? Seccade nedir, secde nedir bilmeyenlerin, ağızlarından çıkanlardan bihaber olanların seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeye ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur." Türkiye fotoğrafının, 85 milyonun bütün renkleriyle ortaya çıkan bir zenginlik olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ülkemiz siyasetinin, değerlerin istismarıyla yönlendirildiği dönemler geride kaldı. Toplumsal barışın ve kardeşliğin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.