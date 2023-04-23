‘Silahı internetten aldım bilerek ateş ettim

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına 14 el pompalı tüfekle ateş eden ve tutuklanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Erdem Kaya'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. AK Parti'ye bilerek ateş ettiğini söyleyen Kaya'nın, "Parti binalarına yapılan saldırılardan etkilendim. İnternetten satın aldığım çelik yeleği giyip, yine internetten aldığım pompalı tüfeği gitar çantama koyup AK Parti binasına gittim. İçeri girdim kimse yoktu. Sonra aşağıya indim ve AK Parti'nin tabelasına ateş ettim. Yedek şarjörü de boşalttıktan sonra tüfeği kapının önüne koyup giderken polisler yakaladı" dediği öğrenildi.19 Nisan'da Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki, depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan AK Parti ilçe başkanlığına gelen Erdem Kaya, pompalı tüfekle 14 el ateş açmıştı. Kurşunlar parti tabelasına, camlara ve içerideki duvarlara isabet etmişti.