Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert tepki: Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir

Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik. 6 Şubat depremleri nedeniyle Ramnazan Bayramı'nı buruk karşıladık. Bizim hareketimizde kadın kardeşlerimizin yeri çok farklı. Hep derim; kale içeriden fethedilir. Bu nedemektir? Yani hanımlar bu konuda kararını verdi mi bu iş bitmiştir.

Hamdolsun, umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik.

"DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLERİMİZİ TAMAMEN AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik. Birileri de turist olarak gittiler. Biz iş yapmaya gittik. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999'da Sakarya ile birlikte Marmara'nın hemen hemen tamamında meydana gelen depremin acı hatıraları yüreklerimizde tazedir.