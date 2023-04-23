Yalan böyle bir şey!

Adıyaman Samsat'ta 2017 ve 2018'deki depremlerde ağır hasar gören veya tamamen yıkılan 543 konut yeniden yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Yaklaşık 6 yıldır vatandaşların o evlerde oturduklarından habersiz olan CHP Lideri Kılıçdaroğli, Samsat ziyaretinde "Samsat depremlerinden sonra 7 yıldır konutları bitiremediler' dedi. İlçedeki yeni konutlar K.Maraş merkezli depremde de hasar görmedi. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Hızlı bir şekilde yapılan evler hak sahiplerine teslim ediliyor" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 7 yıl önceki depremde ağır hasar alan binaların bir yılda yeniden yapıldığını açıklayarak Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.