‘Yüzyılın dönüşümü’nde ilk kazma

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Temel Atma Töreni' sırasında 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası ve kira yardımlarının artırılacağı müjdelerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sırasında Tuzla'ya bağlandı. Bağlantı sırasında, Tuzla'da Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın site sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda yüzde yüz mutabakatla imzalanan 32 bin metrekarelik sitenin yıkımı için ilk kazma vuruldu. Erdoğan'a Başkan Yazıcı, Tuzla'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi.Temel atma sonrası açıklama yapan Başkan Yazıcı, "Van Depremi sonrasında çıkan yasalar kapsamında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Kentsel Dönüşüm konusundaki ısrarlı talimatları ile bizler de Tuzla'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla işbirliği yaparak yaklaşık 1870 binada, 8 bin 665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. 60 sitenin dönüşümünü gerçekleştirdik. Bugün de Penguen Sitesi Kentsel Dönüşüm Projemizin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malikten hiç ücret almadan yerinde dönüşüm yaparak vatandaşımızın yanında, depreme dayanıklı ve yaşam standardı yüksek evleri en kısa sürede teslim edeceğiz" diye konuştu.Başkan Erdoğan, sosyal medyada kentsel dönüşümü anlatan video paylaştı. Erdoğan, paylaşımında "Ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Videoda, depremden etkilenen vatandaşlar için 650 bin konutun yapım sürecine başlandığı ve bir yıl içerisinde 365 bin konutun vatandaşlara teslim edileceği aktarıldı. AA