23 Nisan’da TCG Anadolu gururu

Bayram coşkusu dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'nun Sarayburnu Limanı'ndan Karadeniz'e uğurlanması töreniyle taçlandı. Vatandaşlar sahillere akın ederek TCG Anadolu gemisinin personelini alkışladı, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. İstanbul'da törene canl tanıklık edelerle ekranları başındaki milyonlarca vatandaşımızın gururu yaşadığı dakikalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Dolmabahçe'de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki depremzede çocuklarla buluştu.Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına gelerek kendisini başkomutan olarak selamlayan TCG Anadolu'ya beraberindeki Emine Erdoğan ve çocuklarla birlikte karşılık verdi. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti. Top atışının yapıldığı TCG Anadolu Boğaz kıyıları boyunca vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Erdoğan TCG Anadolu'nun görüntülerini sosyal medya hesabından 'İhtişam, Gurur' mesajıyla paylaştı.Başkan Erdoğan, TCG Anadolu personeline hitabında TCG Anadolu'nun bir üst basamağını gerçekleştirmek istiyoruz" derken Akyazı'daki konuşmasında da "Onun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi yapacağız" ifadesini kullandı. "TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyenlere cevabı gemiyi İstanbul'da ziyaret eden 80 bin kişinin verdiğini söyleyen Erdoğan, gemiyi İzmir'e göndereceklerini belirterek, "Şöyle 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla.Anadolu'nun Boğaz'dan geçişini Beşiktaş sahilinden izleyen vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı:: Gurur duydum. İnşallah bu gemilerimizle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla mazlumların umudu ve koruyucusu olmaya devam edeceğiz.Tüylerim diken diken oldu. İnsan duygulanıyor. Yolu açık olsun.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asil bayrağımızı yüzyıllar boyu gururla dalgalandıracak olan, Türkiye'nin umudu evlatlarımızdır. Gözlerinden heyecanın, yüreklerinden başarma azminin hiç eksilmemesini diliyor, her birini sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, TCG Anadolu ile ilgili de "Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum" paylaşımında bulundu.