Ankaralı bir bayramı daha buruk geçirdi

Yağcı, "BELPA Buz Pateni Sarayı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yok edilmek üzere. Alındığı günden itibaren tesisle ilgili ne yapacağının kararını bir türlü veremedi. Tesisi devir aldıkları tarihten itibaren sporcuların ve vatandaşların kullanıma kapatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 ay boyunca tesiste makinalar çalıştırmaya devam etti. Kullanıma kapalı olan tesiste buz makinaları buz oluşturmak için 3 ay boşa çalıştırılmıştı. 1 buçuk milyon lira enerji parası boşa harcanmıştır. Tasarruf ekonomisi diye göreve gelenlerin yaptığı bu israf Ankaralıların cebinden çıkmıştır. Sağlam tesisi açamayan Ankara dışında Cumhurbaşkanlığı yardımcısı hayallerinde koşuyor" ifadelerini kullandı.