Bahçeli’den 14 Mayıs mesajı: Türk milleti azgın fitneye geçit vermeyecek

"14 MAYIS 2023 TARİHİNDE TÜRK MİLLETİ AZGIN FİTNEYE GEÇİT VERMEYECEKTİR"

Bahçeli, 14 Mayıs'ta Türk milletinin sandıkta gereken cevabı vereceğini söyleyerek, "14 Mayıs 2023 tarihinde Türk milleti azgın fitneye geçit vermeyecektir. Hiçbir şer odağı boş hayale kapılmasın. Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyenler her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bundan kaçış yoktur. Kurtuluşları söz konusu değildir. Artık bütün yollar 14 Mayıs 2023 tarihine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasının ardından seçmenlere MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Adayı Pelin Yılık ve MHP Çankırı Milletvekili Adayı İsmail Arslaner ile birlikte karanfil dağıttı.