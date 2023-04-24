Bakan Nureddin Nebati’ye miting gibi karşılama

Miting havasında gerçekleşen buluşmada Bakan Nebati'yi, belediyeye gelişinde vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Mitinge dönüşen buluşmaya, AK Parti Mersin Milletvekili adayları, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. Otobüsün üzerinden vatandaşlara ilk olarak hitap eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin makûs talihini kırdığının altını çizerek, "Akdeniz'de eskiden terör, kavga, uyuşturucu vardı. Bugün ise Akdeniz'de sadece barış ve kardeşlik var.

Akdeniz'de işçi çıkarmadık, kimseyi ayrıştırmadık, herkese eşit hizmet götürdük, belediyeyi insanlarımızın evi gibi yaptık, çayını içtiği, sohbet ettiği. Kadınlara, gençlere yönelik Akdeniz'de ilk kez projeler ürettik. Muhtarlara yönelik projeleri de yine ilk kez biz başlattık. Kentsel dönüşümü 20 yıldır getirmiyorlardı. Sizlerden aldığımız, Cumhurbaşkanımız, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız desteklerle Akdeniz'e kentsel dönüşümü getirdik" dedi.

"AKDENİZ'DE BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN VE HİZMETİN SÜRMESİ İÇİN"

"Anlatacak çok şey var ama sizler Akdeniz'de neler yaptığımızı, neleri başardığımızı çok iyi biliyorsunuz" diyen Başkan Gültak, "Benim sizlerden tek ricam, Akdeniz'de barışın ve hizmetin devamını istiyorsanız, 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorum. Türk, Kürt, Arap, Hristiyan, Giritli, Yörük kardeşlerimizin barış içinde ve kardeşçe yaşaması için 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorum. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm Milletvekili adaylarımıza destek bekliyorum. Türkiye'nin en kritik seçimine giriyoruz. Durmak yok, yola devam diyorum" diye konuştu.

BAKAN NEBATİ, HİZMET VE PROJELERİ İÇİN BAŞKAN GÜLTAK'I TEBRİK ETTİ

Kendisini belediye binası önünde karşılayan vatandaşlara otobüsün üzerinden hitap eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ilçeyi değiştiren hizmet ve projeleri nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı tebrik etti. Vatandaşların ilgisine de teşekkür eden Bakan Nebati, "Siz bu ilgiyi gösterdikçe Mersin inşallah kazanıyor, kazanmaya da devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız bana, 'Git, Mersin'e hizmetkâr ol' dedi. Biz de ilk andan itibaren Mersin'de, sokak sokak, kapı kapı, cadde cadde, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşıyoruz. Bir dönem birlikte milletvekilliği yaptığımız Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak ile de bir araya geldik. Kendisi seçildiği ilk günden bugüne çalışıyor. Gerek kurmuş olduğu kadın kooperatifleri, gerek bir türlü çözülemeyen tarım görüşünün gelmesi neticesinde imar sorununun çözümü noktasında ortaya koymuş olduğu irade ve gerekse, görmenizi tavsiye ederim, sahil boyunu çok güzelleştirdi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber 140 dönümlük Millet Bahçesi'ni Mersin'e kazandırdıklarını belirten Bakan Nebati, "Başkanımız Gültak, muhtarlar için Mersin'de ilk kez su, telefon ve internet harcamaları için 900 TL ayni yardım başlattı. Cemevi ve Kilikya Derneği'nin külliyesi için maddi destek sunarak Alevi kardeşlerimizin yanında oldu. İlk asfalt plentini Akdeniz'e getirdi. Ayrıca Karaduvar'da 21 dönümlük atıl araziyi park yaparak Mersin'e sahil bandı olarak kazandırdı" şeklinde konuştu.

"AKDENİZ, TÜRKİYE'Yİ YANSITIYOR"

Akdeniz'in, Mersin'in en önemli ve değerli ilçelerinden biri olduğunun da altını çizen Hazine Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili adayı Nureddin Nebati, "Akdeniz, adeta Türkiye'yi yansıtıyor. Çünkü Akdeniz'de Yörük var, Türk var, Kürt var, Arap var, Hıristiyan var. Akdeniz'de insanlık var. Çünkü hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kardeşlik hukuku içerisinde kol kola yaşadığı, komşuluk hukukuna riayet edildiği bir ilçedir Akdeniz. Biz iriyiz, diriyiz, beraberiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Bizde tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak var. Vatanımız, devletimiz için, bayrağımızın indirilmemesi için canımızı bile vermeye hazırız. Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık eylesin. Durmak yok, yola devam" dedi.