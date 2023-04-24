Bilim ve değerlerimiz ışığında kendinizi yetiştirin

Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde çoğunluğu depremzede çocuklarla 23 Nisan özel kabine toplantısı yaptı. Kabine üyesi olan çocuklar tek tek söz alarak konuştu. Erdoğan'ın söz verdiği bir çocuk "Cumhurbaşkanımız milletimize sahip çıktı, teşekkür ediyorum. Bende onun yerinde olsam yaptıklarını yapardım" dedi. Kabine üyesi olan bir başka çocuk bakanlığının ismini unutunce Erdoğan "Sen Anaokulu bakanısın" diye devreye girdi. Erdoğan da çocuk kabine üyelerine hitaben yağtığı konuşmada "Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece gündüz çalıştık. Şimdi de ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak istiyoruz. Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum" dedi.