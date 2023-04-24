Bizim dinimizin tek adı var o da islam, senin derdin başka

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Alevilik üzerinden yaptığı siyasi manipülasyonlara Sakarya'dan cevap verdi: "Bu zata kimse bugüne kadar inancını mezhebini, meşrebini sormadı. Niçin yaşın 74'e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun. Bizim dinimizin tek bir adı var, o da İslam'dır. dini kimliğimizin tek bir adı var, o da Müslümanlık'tır. Bay bay Kemal sen buradan hareket et. Şiilik, Alevilik ne karıştırıyorsun bunları? Batının dün Bektaşiler üzerinden oynadığı oyunu, bugün Alevi kardeşlerimiz üzerinde tekrarlama niyetini biliyoruz ve bu sinsi planı reddediyoruz."