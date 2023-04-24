Çifte bayram mutluluğu

23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 6 Şubat depremlerinde yaşanan büyük acıların ardından buruk geçse de ülkemizin güzel insanlarının yaralarını sarma çabasıyla geleceğe dair umut ve mutluluk mesajları verildi. Türkiye'nin dört bir yanında bayram sevinci çocuklara doyasıya yaşatıldı. İşte bazı illerden notlar:Kemer'da Adana ve Ankara'dan gelen 12 kişilik dalış ekibi 14 yaşındaki Hataylı depremzede İnci İnci'ye ilk dalış deneyimini yaşatarak su altında Türk bayrağı açtı.Valilik önünde düzenlenen coşkulu törende geçen yıl folklor yarışmalarında Türkiye şampiyonu olan ve bu yıl da Türkiye finallerine adını yazdıran Bağlar Kazım Karabekir Ortaokulu folklor ekibi, yöreye özgü oyunlar oynadı.Gazi Mustafa Kemal'in ebedi istirahatgahı Anıtkabir gün boyunca ziyaretçilerle doldu taştı. Ankara Millet Bahçesi'nde çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi.Valilik AKM'de program düzenlendi. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çocuklar şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu.Kırıkhan'da 5 gönüllü yamaç paraşütçüsü depremzede çocuklarla Amanos Dağları eteklerinde uçuş gerçekleştirdi. Yüz boyma etkinliği yapıldı ve çocujklara hediyeler dağıtıldı.Valilik önünde tören düzenlendi. Kutlamalara daha sonra Beşirli Mahallesi'ndeki Prof. İhsan Koz İlkokulu bahçesinde devam edildi. Programda şiirler okuyan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde spor etkinlikleri ve bayrak gösterisi gerçekleştirdi.23 Nisan yürüyüşü yapıldı.: Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu doyasıya yaşandı.Hatay'daki çadır kentlerde Ramazan eğlenceleri için kurulan Minika oyun çadırında 23 Nisan coşkusu da depremzede çocuklar doyasıya yaşatıldı.SABAH