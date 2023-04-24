Güle güle oturun

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde inşa edilen 14 köy tipi kalıcı afet konutuna depremzedeler taşınıyor. "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki mahallede yaptırılan ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni düzenlenen konutlara afetzedeler yerleşmeye başladı.Afetzedelerden Mehmet Demir, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Demir, evlerin söz verilen tarihten daha önce tamamlandığını belirterek, yaşadığı duyguyu kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.Anşa Çetinkaya ise evin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bizi evsiz bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Gülnaz Kılıç da evleri, beklediklerinden çok daha güzel bulduklarını anlatarak, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ev sevincimiz, bayram sevinci bir nebze olsun acılarımızı unuttuk" ifadelerini kullandı. Remzi Kavak ise bayram günü yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.