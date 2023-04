Güvenlik güçlerinden enkazda dosya mesaisi 27 bin binanın imar planı enkazdan çıkarıldı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, asrın felaketinin ardından başlattığı soruşturmalarda önemli bir aşama kaydetti. Antakya'da toplam 46 bin 564 binadan 21 bin 551'i yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda bulunuyor. Defne'de ise toplam 17 bin 990 bina bulunuyordu. Bu binalardan 6 bin 119'u yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı durumda. Savcılık, yıkılan ve hasar alan binaların sorumlularıyla ilgili etkin soruşturma işlemi yapılabilmesi için her iki ilçenin belediyelerinin arşivlerinden sorumluların tespiti için bilgi istedi.

İKİ BELEDİYE YÜZDE 10'UNA CEVAP VEREBİLDİ

Ancak binlerce binaya ait verilerin, her iki belediyenin bilişim sistemlerinde kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Her iki belediyenin de bünyesinde bulunan binlerce binanın verilerinin çoğunluğunun fiziki olması, soruşturmaların etkin yürütülebilmesinin önünde en büyük engeli oluşturdu. Her iki belediye de bugüne kadar toplam 40 bine yakın yıkık veya ağır hasarlı binadan yaklaşık 4 biniyle ilgili verileri savcılığa sunabildi.

27 BİN BİNANIN DOSYASI ÇIKARILDI

Bunun nedeni de Defne ve Antakya Belediye binalarının da, asrın felaketin büyük hasar almasıydı. Kentte bulunan bu binaların kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi. Savcılığın koordinesinde güvenlik güçleri, her iki belediye binasının enkazını didik didik ederek, bugüne kadar 27 bin binaya ait dosayı çıkardı. Bu dosyalar tasniflenerek sisteme eklenmeye başladı. Depo olarak ise Hatay Adalet Sarayı yerleşkesindeki konteyner depolarına, ardından ise Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ne taşındı.

SİSTEME GİRİLDİKÇE ŞÜPHELİ SAYISI ARTACAK

Bugüne kadar Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan ve ağır hasarlı binaların sorumlularıyla ilgili 450 sorumlu hakkında soruşturma açıldı. Bu sayının, savcılığın enkazdan çıkardığı 27 bin binaya ait verilerin peyderpey sisteme girilmesiyle artacağı ve şüpheli sayısının artacağı öğrenildi.