Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu: ’23 Nisan’dan bir sonraki gün neydi?’

Ancak Canan Kaftancıoğlu bu sözde soykırımı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulundu.



PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan 2013 yılında sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı: