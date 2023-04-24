Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu: ’23 Nisan’dan bir sonraki gün neydi?’

Bugün, emperyalistlerin oyuncağı haline gelen Ermeni diasporasının, 24 Nisan 1915'i işaret ederek ve tarihi vesikaları çarpıtarak, Türk milletine, sözde soykırım iftiraları üzerinden saldırılmasının yıl dönümü.
Her yıl 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımına ilişkin, birçok ülkede anma programları düzenlenirken, Türkiye tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.
Ancak Canan Kaftancıoğlu bu sözde soykırımı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulundu.
PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan 2013 yılında sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan 24 Nisan 2013 yılında sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915"Ermenilerin soykırım iftirası! 'Gerçek soykırım Türklere yapıldı'