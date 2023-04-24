MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur

Felaketin izleri hızla silinmiştir. 319 bin konut bir yılda bitirilmek üzere 650 bin konutun teslimi hedeflenmiştir. Bu tablo büyük bir diriliş hamlesidir. İmanın olduğu yerde imkan da vardır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur.

Cumhur İttifakı'nın özü sağlamdır, duruşu yerli ve millidir. Biz başkalarına benzemeyiz. Yaptık mı adam gibi yaparız.

Geçtiğimiz gün inşası projelendiren köy evlerinden bir kısmının tamamlanmasına şahit olduk. Sözümüz sözdür hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Hiçbir insanımıza sırt çevirmedik çevirmeyeceğiz.

'14 MAYIS'TAN SONRA HİZMET KESİNTİYE UĞRAMAMALIDIR'

14 Mayıs'tan sonra hizmet kesintiye uğramamalıdır. Figüranlığa talip olan zillet partilerine Kastamonu'dan çığ gibi tepki gelmelidir. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştüreceğiz.

Kastamonu zillet karşısında sessiz kalmadı. Bir vatan bir bayrak bir bağımsızlık aşkı vardı, kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti. Kastamonulu civan mertler tarih yazmıştı. Milletin istikbali ile çırpınmalarını unutmayacağız. Kastamonulu kardeşlerim hainlere göz açtırmadı. Çıkarcılara şans tanımadı. 14 Mayıs'ta vatanın safında duracaktır. Sizlere güvenim tamdır.