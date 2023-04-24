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Giriş Tarihi: 24.4.2023 14:43

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri'de açılacak

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Dijital Gösterim Merkezi, 26 Nisan’da Kayseri’de açılacak.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri’de açılacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Yüzyılın Gücü - Cesaretin Teknolojisi" içerik anlayışıyla kurulan Dijital Gösterim Merkezi ilk olarak Kayseri'de açılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan milli silah, cihaz ve sistemlerinin yakından tanıtılması amacıyla hazırlanan dijital gösterim merkezi ile gençlerin TSK bünyesine katılarak profesyonel askerliğe ve savunma sanayinde kariyer yapmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Dijital Gösterim Merkezi 26 Nisan - 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kurşunlu Otoparkında ziyaretçilerini ağırlayacak. MSB Dijital Gösterim Merkezi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle açılacak.

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Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri'de açılacak
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