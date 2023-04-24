Özlem Çerçioğlu’nun prensine kötü haber

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun prensi olarak bilinen ve belediyede batı ilçeler koordinatörü olan Fatih Akkentli, iddiaya göre Söke'de bir vatandaşı işyerinde, "Öldüreceğiz seni, arabaya alacağız, ölünü bulacaklar senin" şeklinde tehdit etti.

Söke 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akkentli tehdit suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Bu kararın ardından Akkentli daha önce işlediği ancak hükmün açıklanması geri bırakılan suçlarının da açıklandığı belirtildi.

Fatih Akkentli seçme ve seçilme haklarından da yoksun bırakıldı. Buna göre Akkentli 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanamayacak.

Akkentli ayrıca 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı da olamayacak. 28 Mayıs'ta koşullu salıverilecek olan Fatih Akkentli'nin ceza infaz süresi 11 Ağustos 2023'te sona erecek.