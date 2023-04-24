Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle CHP aynı kıyafeti giyiyor

Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 22 Ağustos 2021'de düzenlenen Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu, henüz 27 yaşında şehit oldu. 3 yaşındaki kızı Mira Esila yetim kalan Güntekin, baba ocağı Erzurum'da binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin annesi Nesrin Güntekin, Tayyip Erdoğan'ın karşısında HDP desteği ile seçim çalışması yürüten Millet İttifakına tepki gösterdi. Güntekin, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza karşı seçimi kazanabilmek için HDP'yi temize çıkarıyor. Onlar da açık açık destek veriyor. Televizyonlarda görüyorum. Oğlumu öldürenlerle aynı kıyafeti giymişler, 'Edoğan'ı devirmek için oy verin' diyorlar. Bunu da normal görüyorlar. HDP'nin aday çıkarmadan Kılıçdaroğlu'na destek vermesi ve terör örgütü yöneticilerinin de Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için Kılıçdaroğlu'na destek istemesi beni derinden yaralıyor.Bunlar bu milletin iyiliğini ister mi? İçim parçalanıyor" diye konuştu.