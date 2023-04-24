SON DAKİKA | Bakan Kurum’dan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep-Sonuç programına konuk oldu. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu yüzyıl tam bağımsız büyük ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Türlü türlü badirelerden geçtik. Adaletin tüm 85 milyon vatandaşımıza tesis edildiği, gençlerimizin hak sahibi olduğu bir ülke olacağız. Enerjide bağımsız olacağız, kendi doğal gazımızı ve petrolümüzü çıkaracağız. 2002 yılında geldiğimizde İstanbul, Ankara, İzmir dışında vatandaşımız hastasını kendi ilinde tedavi ettiremiyordu.
7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ
7 kişi ile bırakın ülke yönetmeyi bakkalı idare edemezsiniz. Siz 7 kişi ile ortak karar alacaksınız. O ittifak sizin yeni yüzyılınıza ilişkin bir hedef ortaya koyacak ve anlaşacak. Olamaz böyle bir şey.
"İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SORUNU DEPREM"
İstanbul'un en önemli sorunu deprem, ikinci büyük sorunu ise ulaşım. İstanbul'un ülke ekonomisinin gelirinin yüzde 50'si olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'daki deprem dönüşümü bizim geleceğimiz adına en önemli problem. Kentin depreme hazır hale gelmesi milli güvenlik meselesi. 11 ilde deprem oldu, hep beraber deprem bölgesine gittik. İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındaydık. O mücadeleyi vermeniz için büyük ve güçlü ülke olmanız lazım. 695 bini İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz.
"VATANDAŞIMIZIN AKLINI ÇELMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAPTILAR"
Bugün muhalefet, 'kentsel dönüşümü siyaset üstü göreceğiz' deyip her projemize vatandaşımızın aklını çelmek, yanlış yönlendirmek için yapılması gereken her şeyi yaptılar. Güngören'e gittik, orada eylem yapmaya çalıştılar. Üsküdar Kirazlıtepe, oraya o işin yapılmaması adına ellerinden geleni yaptılar.
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