SON DAKİKA | Bakan Kurum’dan A Haber’de önemli açıklamalar

"İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SORUNU DEPREM"

İstanbul'un en önemli sorunu deprem, ikinci büyük sorunu ise ulaşım. İstanbul'un ülke ekonomisinin gelirinin yüzde 50'si olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'daki deprem dönüşümü bizim geleceğimiz adına en önemli problem. Kentin depreme hazır hale gelmesi milli güvenlik meselesi. 11 ilde deprem oldu, hep beraber deprem bölgesine gittik. İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındaydık. O mücadeleyi vermeniz için büyük ve güçlü ülke olmanız lazım. 695 bini İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz.

"VATANDAŞIMIZIN AKLINI ÇELMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAPTILAR"

Bugün muhalefet, 'kentsel dönüşümü siyaset üstü göreceğiz' deyip her projemize vatandaşımızın aklını çelmek, yanlış yönlendirmek için yapılması gereken her şeyi yaptılar. Güngören'e gittik, orada eylem yapmaya çalıştılar. Üsküdar Kirazlıtepe, oraya o işin yapılmaması adına ellerinden geleni yaptılar.

AYRINTILAR BİRAZDAN...