Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Manisa’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Manisa'mızı 97 milyar liralık yatırımla büyüttük. 8 bin 668 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Farklı branşlarda 122 spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 7 milyar lira kaynak aktardık. 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk.

Manisa'da kentsel dönüşümde 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

Manisalı çiftçilerimize 4.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Zeytine sağladığımız tane desteğine devam edeceğiz.

Seçim sonrası Türkiye Yüzyılı'nı Manisa ile inşa edeceğiz.

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