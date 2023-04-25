12 yaşından beri PKK’nın elindeydi! Kadın teröristten teslim olun çağrısı: En mutlu günlerimi yaşıyorum

"HİÇBİR ŞEYE BULAŞMADAN SADE BİR HAYAT İSTİYORUM"

Çocuk yaşta katıldığı örgütten kaçıp şimdi geleceğe dair planlar yaptığını kaydeden kadın terörist, "Sade bir hayat yaşamak istiyorum. Adaletli, her şeyime kendim karar vermek istiyorum. Onlarda (örgütte) öyle bir şey var, kendi hayatını çizemezsin. Şimdi ben kendi hayatımı çizmek istiyorum, her şeyden uzak, hiçbir şeye bulaşmadan sade bir hayat istiyorum." diye konuştu.

Örgütte gün geçtikçe zayıflama ve gerileme olduğunu ifade eden S.G.E.N, "(Örgütte) Belli bir korku var, artık eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar." dedi.