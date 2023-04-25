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Giriş Tarihi: 25.4.2023 16:46

AK Parti binasına saldırıda flaş gelişme

İstanbul Valiliği: Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
AK Parti binasına saldırıda flaş gelişme

AK Parti Bahçelievler binasına saldırı ile ilgili 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki Ak Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden (O.Ş) ile motosikleti kullanan (C.E) adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca
49 Adet farklı ebatlarda fişek
6.75 Gram esrar maddesi
Olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir.
Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan (O.Ş)'nin toplam (17) adet suç kaydı, şüpheli (C.E)'nin de toplam (21) adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." Denildi.

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AK Parti binasına saldırıda flaş gelişme
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