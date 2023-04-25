AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktararak, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, seçim kampanyası sırasında midesini üşüttüğünü belirterek "Her şeyden önce tabii üzerinize afiyet dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." ifadelerini kullandı.