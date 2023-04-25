Bakan Kirişci: İlk evim kampanyası köy evleri için de hayata geçirilecek

Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısına katılan Bakan Kirişci, Trabzon'da açılışını gerçekleştirdikleri Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinasının, Trabzon'un yanı sıra Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'ye hizmet vereceğini belirtti.

Kirişci, 3,2 milyar liralık yatırımla Trabzon Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisini de hizmete açtıklarına değinerek, tesisin önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Resmi Gazete'de 5 Nisan'da yayımlanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin yasanın da devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Planlı tarım konusu çok önemliydi ve bu kanunda, 9 kanunda 40 maddeli bir değişiklik bu. Bu kanunda böyle bir düzenleme yer aldı. Planlı tarımı, kanunun, tarım kanunundaki hükümleri biraz daha netleştirerek altını doldurarak böyle bir düzenleme yapmış olduk."

"SÖZLEŞMELİ ÜRETİM, PLANLI TARIMI DA BERABERİNDE GETİRECEK"

Kirişci, planlı tarımın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İkincisi, planlı tarım elbette suyu dikkate alacağız, toprağı dikkate alacağız, bölge ekolojisini dikkate alacağız, ürettiklerimizi işleyecek sanayinin varlığını yokluğunu dikkate alacağız vesaire ama sözleşmeli üretimdir yine vazgeçilmezi, yapışık ikizleri olan. Sözleşmeli üretim, planlı tarımı da beraberinde getirecek. Biz 1 yıl A ürününden para kazanıp ertesi yıl o A ürününden zarar eden üreticileri görmek istemiyoruz artık. Dolayısıyla bu planlı tarımla sağlanacak ama bunu tahkim edecek olan sözleşmeli üretimdir."

Sözleşmeli üretimin kapsamını genişlettiklerini dile getiren Kirişci, "Sözleşmeli üretim şeker pancarında var aslında ama biz bunun kapsamını genişlettik. Gerçekten mevzuat açısından da bütün ihtiyaçları ve istekleri dikkate alarak bir düzenleme yaptık ve tarafların hukuklarını da sonuna kadar koruyan kollayan bir düzenleme gerçekleşmiş oldu." ifadesini kullandı.

"TRABZON'DA 62 BİN ÇİFTÇİMİZ GÖZÜKÜYOR 62 BİNİ DE KAYITLI"

Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi:

"Trabzon'da böyle bir problemimiz yok. 62 bin çiftçimiz gözüküyor 62 bini de kayıtlı ama öyle şehirlerimiz var ve Türkiye ortalamasından bahsedersen yüzde 63 mesela. Yüzde 63'ü ancak ÇKS'ye kayıt olabiliyor. Burada da sadece bakanlığın çiftçi kayıt sistemindeki bilgilerini esas almak veya ÇKS'ye girebilen çiftçileri esas almak yerine başkaca kayıtları da dikkate alalım diye bir düzenlemeye gittik. O da bu konuda bizim elimizi güçlendirecek."

"Dördüncüsü de burada boş alan kalmasın dedik." ifadesini kullanan Kirişci, "2 yıl boş kalan alana sesimizi çıkarmayacağız. Biz arzu ederiz ki hiçbir zaman boş kalmasın ama en azından o yasal sorumlulukları hayata geçirmek adına 2 yıl boş kaldığında bir alana itirazımız yok ama 2 yıldan sonra biz artık yavaş yavaş üreticimize 'kardeşim bak sen bu alanı boş bırakıyorsun, biz şimdi mülkiyet hakkı sizde kullanım hakkını üzerimize alıyoruz ve tarlanızı bağınızı, bahçenizi biz kiraya vereceğiz ve böylelikle kira bedelini de sizin şayet varisler varsa varislerin hesabına aktaracağız' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

"ORMAN ALANLARIYLA İLGİLİ DE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"

Bakan Kirişci, orman alanlarıyla ilgili de devrim niteliğinde adımlar attıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman köylülerimizin hak ve menfaatlerinin ve bunlarının gelirlerini artırıcı, koruyucu, geliştirici adımlar attık. Ne yaptık? Ormandan elde edilen gelirlerin masrafları çıkıldıktan sonra geri kalan kısmının yüzde 10'unu orman köylülerine vereceğiz. Önünde orman duruyor ama bundan yararlanamıyor. Ne yapacak orman köylüsü, bu ormanı daha çok sahiplenecek, bu ormanı geliştirecek, koruyacak, kollayacak. İkinci olarak odun ihtiyacı artı evini yapmak için kereste ihtiyacı. Şimdi burada da kerestenin veya odunun maliyet fiyatından yüzde 70 iskonto yapacağız. 100 liraysa maliyet fiyatı, satış fiyatından değil dikkat buyurun 30 liradan diyelim. 100 lira yerine 30 liradan bu ürünleri temin etmesini sağlayacağız."

Kirişci, "Önümüzdeki 5 yıllık sürede basınçlı sulama sistemine tamamen geçilmesini, teknolojiyi de kullanarak sulanmayan bir karış toprağın kalmamasını da bu çalışmalarla yapacağız. Et ve Süt Kurumu tesisini kurduk. Hayvancılık da önemli. Çünkü bu coğrafyanın yüzde 21'i mera. Burada 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezlerini bu çerçevede teşvik edeceğiz. 50 baş üzeri ve ari damızlık merkezleri olduğunda bunlar desteklenecek." diye konuştu.

"BAKANLIK OLARAK GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 20 YILDA 17,7 MİLYAR LİRALIK DESTEK VERDİK"

Kırsalla ilgili akıllı köy projesi hakkında da bilgilendirmede bulunan Bakan Kirişci, "İlk Evim kampanyamızın muadili olan bir uygulamayı kırsaldaki köy evleri için de hayata geçireceğiz. Oradaki uygulama birebir burada da uygulanacak. Böylelikle kırsalda evim olsa ben de gider yerleşirdim diyen İstanbul'daki bir Trabzonlu kardeşimiz bu imkana kavuşmuş olacak. Kendi evini de düşündüğümüz konsepte dönüştürmek isterse biz bu çiftçilerimize de destek olacağız." dedi.

"Bakanlık olarak geride bıraktığımız 20 yılda 17,7 milyar liralık destek verdik" diyen Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"2002'de 6,5 milyon liralık bir tarımsal destek varken bu destek 2022 yılında 339 milyon lira seviyesine yükselmiş durumda. Bu sadece tarımsal destekler. Biz çiftçilerimizin üreticilerimizin yanındayız. Bizim bir sloganımız var. Sen üret yeter diyoruz."