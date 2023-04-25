Dışişleri Bakanlığından Feridun Sinirlioğlu’nun BM’deki yeni göreviyle ilgili açıklama

Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı kapsamında Afganistan konusunda özel koordinatör olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri eski Bakanı, BM nezdinde eski Daimi Temsilci Büyükelçi (E) Feridun Hadi Sinirlioğlu, 2679 (2023) sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı kapsamında Afganistan konusunda yapılacak bağımsız değerlendirme sürecinde BM Genel Sekreteri tarafından Özel Koordinatör olarak atandı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Afganistan'daki sorunların çözümüne yönelik uluslararası toplumun angajmanına verdiğimiz önem ışığında, bu göreve Büyükelçi Sinirlioğlu'nun getirilmesi memnuniyetle karşılandı.

Afganistan'la tarihi ve kültürel bağları bulunan Türkiye'nin, BM kapsamında Afganistan'a yönelik çalışmalara desteği bundan sonra da devam edecek olup, Özel Koordinatör Büyükelçi Sinirlioğlu'nun bu çalışmalara kaydadeğer katkı sağlayacağına şüphe duyulmamaktadır."