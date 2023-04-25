Erzurum ve Nevşehir’de uyuşturucuya darbe: 133 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'dan 'Kökünü Kurut' operasyonlarının 51 ve 52'incisinin Erzurum ve Nevşehirde gerçekleştirdiğini duyurdu. Erzurum Emniyet Müdürlüğünde operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadele, asla vazgeçmeyeceğimiz, asla gevşetmeyeceğimiz, asla geri adım atmayacağımız mücadelemizdir" dedi.

Sabah 04.00 itibarıyla hem Erzurum hem de Nevşehir'de iki operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Soylu, "Bugüne kadar 50 operasyon yapmıştık. 51, 52'ncisini Erzurum ve Nevşehir'de yaptık. 864 kahraman evladımız, 10 narkotik dedektör köpeğimiz, hava araçlarımızla 123 ayrı adreste 105 hedefe yönelik yine Nevşehir'de 47 ayrı adrese 47 şüpheliye yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 51 ve 52'ncisini gerçekleştirdik. 152 şüpheliden imal, ticaret, satıcısı, organizatörü toplam 133 şüpheli yakalanmış ve bugün itibarıyla adalete teslime dilecektir" diye konuştu.

"MÜCADELEYE HEP BİRLİKTE DESTEK VERELİM"

Operasyonlar çerçevesinde yaklaşık 7 aydır teknik takip ve teknik izlemelerle her türlü detayı ayrı ayrı takip edilen operasyon tamamlandığını dile getiren Bakan Soylu, "Operasyona katılan arkadaşlarımızı kutluyorum. Kendilerini uğurlarken de ayaklarına taş değmesin diyerek uğurlamıştık. Bu operasyonların Türkiye'nin her noktasında Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde devam edecektir. Asla vazgeçmeyeceğimiz, asla gevşetmeyeceğimiz, asla geri adım atmayacağımız mücadelemizdir. Afet yönetsek de, zor günler geçirsek de, seçim ortamı olsa da evlatlarımız arkadaşlarımız, bu mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Burada uyuşturucu alım satımı yapanlara, imal edenlere, organizatörlere sesleniyorum; yapmayın, geliriz ve affetmeyiz. Mutlaka yakalanacaksınız ve uzun süre hapiste kalacaksınız.

Uyuşturucu meselesine biz terör meselesi gibi bakıyoruz. Dünyanın en temel güvenlik meselelerinden biri olarak bakıyoruz. Yaptığımız mücadele ile uyuşturucudan hayatını kaybeden kişi sayısı 941 kişiden 270'e düştü. Bu önemli bir mücadeledir. Cezaevlerinde 36 bin kişi vardı. Bugün cezaevlerinde uyuşturucudan yatan 126 bin kişi var. Hiçbir anne 'Benim çocuğum yapmaz' demesin. Burada yapılması gereken, annelerin çocuklarının üzerinden elini çekmemesi gerekiyor. Gençlerimize sorunları çözen bir kimyasal henüz bulunmadı. Uyuşturucunun bizatihi kendisi bir sorundur. Zihin açmaz. Derslerinde kişi başarılı hale gelemez. Bu yalana kardeşlerimizin, gençlerimizin buradan kanmamasını bir kez daha rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Doktorunuz ve annenizin vermediği hiçbir ilacı kullanmayın. Hapı almayın, bu hapları kullanmayın. Bu mücadeleyi hep birlikte vermezsek başarılı olamayız" şeklinde konuştu.