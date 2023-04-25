Haberler Gündem Haberleri Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar İstanbul semalarında
Giriş Tarihi: 25.4.2023 21:55

Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar İstanbul semalarında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı.

AA
Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar İstanbul semalarında

MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna ait birbirinden güzel fotoğraflar." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki fotoğraflarda İstanbul Boğazı, Haliç, Sarayburnu ve Ayasofya üzerinde selamlama uçuşu yapan SOLOTÜRK, F-4E/2020 ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Sarayburnu'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu da yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar İstanbul semalarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA