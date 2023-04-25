HDP, CHP liderine İsveç’te oy istiyor

HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin İsveç Malmö şehrinde seçim toplantısına katılan eski HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verileceğini açık açık ilan etti. Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na oy isterken şu ifadeleri kullandı: "Biz bugün kritik bir noktadayız. Gerçekten Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğiz? Biz Erdoğan'ın karşısında Malmö'den Kılıçdaroğlu değil sıradan bir yurdun insanı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. O kişinin geçmişte ne yaptığına bakmaksızın oy vereceğiz. Çünkü bizim derdimiz Erdoğan'ın yerine gelecek kişinin ismi cismi ile ilgili değil, bizi sadece Türkiye'de değil, güneyde, Rojava'da, yok etmeye çalışanların karşısında oy kullanacağız." SABAH