MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevşehir'de açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine 19 gün kala Nevşehir'deyiz. Hepinizi sevgi ve selamlarımla selamlıyorum, en iyi dileklerimi paylaşıyorum.
Nitekim sosyal siyasal ve ekonomik krizler yakamızı bırakmadı. Koalisyon kavgaları ülkemizin tarihini makus bir tarihe yöneltti. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi yönetim sisteminde reform yapılmasını gerekli kıldı.
'TÜRKİYE ARTIK SÖZÜ GEÇEN BİR ÜLKE GERİYE DÖNÜŞ OLMAYACAK'
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişten kopuş değil medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir şekilde sahiplenmeyi sağladı. Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Hamdolsun dev uyandı ve ayağa kalktı. Bu başarı cumhurun başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye artık sözü geçen bir ülke geriye dönüş olmayacak.
Türkiye sözü geçen bir ülke mevkindedir. Kazanan Türkiye Türk milleti olmuştur.
CHP'den İYİ Parti'ye HDP'sinde bölücü partilere kadar alayının gayesi parlamenter sisteme geçmek. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır. Kendi partisinde ülkücü bırakmamıştır. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız.
Koalisyon hükümetlerini övmek aymazlıktır.