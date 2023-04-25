MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

'TÜRKİYE ARTIK SÖZÜ GEÇEN BİR ÜLKE GERİYE DÖNÜŞ OLMAYACAK'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişten kopuş değil medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir şekilde sahiplenmeyi sağladı. Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Hamdolsun dev uyandı ve ayağa kalktı. Bu başarı cumhurun başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye artık sözü geçen bir ülke geriye dönüş olmayacak.

Türkiye sözü geçen bir ülke mevkindedir. Kazanan Türkiye Türk milleti olmuştur.