MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türkiye’nin öncelikli ve çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur

MHP Lideri Devlet Bahçeli " Aziz Milletim Sıra Sende " Mitingleri için bu gün Niğdelilerle buluştu. Niğde Hükümet Meydanında gerçekleşen mitinge Bahçeli'yi yoğun bir kalabalık karşıladı. Miting saatine kadar kısa bir süre dinlenen Bahçeli daha sonra Niğde Hükümet Meydanı'ndaki coşkulu kalabalığa seslendi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin doğruluş müjdesi olduğunu bu nedenle Türkiye'yi siyasi muhalefetin dış bağlantılı siparişle yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umduğunu dile getirdi

DEVAMLI ÇAMUR ATTILAR

Bahçeli " Devamlı çamur attılar. Ağızlarından bir kez de olsa hayır çıkmadı, milli ve isabetli bir değerlendirme duyulmadı. Tek adam rejimi dediler, hükümet sistemiyle rejimi birbirine karıştırdılar. Şahsım rejimi dediler, bir yalana bin yalan kattılar. Diktatörlük var dediler, şayet böyle olsaydı nasıl bu kadar pervasız ve hayasız olabileceklerini, ulu orta nasıl bu kadar kolay hakaret edebileceklerini hiç hesaba katmadılar. Milletimizin iradesine kilit vurmayı denediler. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin intikamını almak için kuyruğa girdiler. Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin üçüncü evresine kazasız, kansız ve sorunsuz geçmesine tahammül edemediler. Milletimizin tercihini reddetmeyi göze aldılar. Sonra dönüp yüzsüzce demokrasiden bahsettiler. " dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLİ VE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNU SİYASİ MUHALEFET SORUNUDUR

MHP Lideri Devlet Bahçeli Muhalefete yüklenerek; " Türkiye'nin öncelikli ve çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur. Bu muhalefet demokrasiye mesafelidir. Bu muhalefet milli ve yerli duruşa karşıdır. Bu muhalefet Türkiye'nin aleyhinedir. İktidara değil ülkemize muhalefet etmenin, her gelişmeyi karalamanın, her güzel hizmeti kötülemenin, üzerinde yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüs etmenin adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Zillet demek alçalma demektir." dedi.

FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Bu zihniyetin 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin intikamını almak için kuyruğa girdiğini aktaran Bahçeli "Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiş, ayak bastığı toprakların ruhuna vatan sedasını can pahasına üflemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış, her yoklayış, her zorlayış maceradır, mefluçtur. " dedi.

Konuşması kalabalık tarafından sloganlarla kesilen Bahçeli şöyle devam etti" Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'yla aynı yolu yürümesine Niğde nasıl tahammül edecektir? Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarını Kılıçdaroğlu'nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğini duydunuz mu? CHP ve İYİ Parti Türk askerinin Irak ve Suriye'deki varlığına karşıdır. Mavi vatandaki egemenlik mücadelemize karşıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya baktıkları yer başkent Ankara değil Washington, Brüksel, Londra'dır. Zillet ittifakı Türkiye'yi ABD'nin sınır bekçisi, NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır. CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu zillete hayır demelidir. İYİ Parti'ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir"

HDP'YE NE VAAT ETTİN ?

CHP ile İYİ Parti Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vaat eden köksüz ve kimliksiz çıyanlarla el ele olduğunu ifade eden Bahçeli " HDP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir. PKK/YPG ile aynı kundağa sarılan, Irak'ın Süleymaniye kentinde fitne ateşine odun atan Bafel Talabani Kılıçdaroğlu'ya umut bağlamıştır. Kılıçdaroğlu'na Niğde'den soruyorum, biraz haysiyeti, biraz izanı, biraz da ahlakı varsa cevap vermesini bekliyorum: HDP'ye ne vaat ettin, hangi güvenceleri paylaştın? PKK'ya üzeri emperyalist mihraklarca ciro edilmiş hangi açık çekleri verdin? FETÖ'nün gönlünü nasıl aldın? Pensilvanya'yı nasıl ikna ettin? İmralı canisini serbest bırakacağız dedin mi, demedin mi? Özerk yönetimlere onay vereceğiz dedin mi, demedin mi? Güney sınırlarımız boyunca planlanan terör devletine tamam dedin mi, demedin mi? Terörist Beze Hozat Kılıçdaroğlu diyor. Terörist Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu diyor. YPG ele başı Salih Müslim de Kılıçdaroğlu diyor.Bu terörist aynen şunu söylemiş: "Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor." Be hey vandal, be hey vahşi, be hey cani Allah'ın izniyle sen daha çok bekleyeceksin."dedi