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Giriş Tarihi: 25.4.2023 18:34

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesi sürüyor. MSB, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında "Teslim ol!" çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır. " dedi.

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MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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