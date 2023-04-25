MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesi sürüyor. MSB, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında "Teslim ol!" çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır. " dedi.
Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2023
Çaldıran/Van hudut hattında "Teslim ol!" çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.
Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır.… pic.twitter.com/WgGe9vRLp8