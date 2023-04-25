Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: Biz bu ülkeyi 7’li masaya bırakmayız

15Temmuz darbe girişiminde canını ortaya koyarak vatanı savunan ve girdiği çatışmada şehit düşenlerden biri de polis memuru Fırat Bulut'tu. Genelkurmay Başkanlığı'na önünde darbeci hainlerle 2.5 saat boyunca çatışan Bulut, arkadaşların 'geri çekil, siper al' sözlerine 'Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem. Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek cevap verdi. Orada hainler tarafından şehit edilen Fırat Bulut'un Ankara'da yaşayan annesi Rahime ve babası Şinasi Bulut'un acısı ise ilk günkü gibi halen tazeliğini kuruyor.Baba Şinasi Bulut, 14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile görüşmeler yapıp destek isteyen CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Baba Bulut, "Bunlar 6'lı değil 7'li masa. Masanın altındaki PKK da artık masanın üzerine çıktı. Öcalan bebek katili, bunu kimse inkâr edemez. Selahattin Demirtaş'ın elinde Kobani olaylarında ölenlerin kanı var, onların katilidir. Kılıçdaroğlu, CHP'yi PKK'ya teslim etti. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışıyorlar. Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, İsrail'iyle ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'ye temiz para getireceğim' diyor. Bu parayı ne karşılığında getireceğini neden açıklamıyor? PKK'ya eyalet kurma sözü verdi. Cumhuriyetin partisi cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle bir oluyor. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün, PKK'nın kucağına oturmuş. Biz 15 Temmuz'da bayrakları alıp çıktık sokağa. Şimdi bu hainler ülkeyi bölmeye çalışırsa bu sefer silahlarımızı alıp çıkarız. Bizler ayakta durdukça bu vatan ayakta duracak" dedi. KHK'lılara hakların verileceği ve FETÖ'cülerin serbest bırakılması düşüncelerine de tepki gösteren Şinasi Bulut, "Öcalan'ı, FETÖ'cüleri serbest bırakacaklarmış. Zaten kendi listelerinde de birçok FETÖ'cü var. Biri bebek katili, diğerleri de vatan haini. Onlar 1 dolara kendilerini satanlar. Bunlarda bayrak, vatan onuru da yok. Vatan onuru olsaydı Amerika'da hamburger yemezdi. Talimatları Kandil'den, PKK'dan alıyorlar. Benim vatanım, bayrağım yoksa ben de yokum. Biz ne FETÖ'ye ne de PKK'ya müsaade ederiz. Bunu herkes iyi bilsin. Türkiye'de binlerce şehit var. Hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız" diye konuştu.