SON DAKİKA | Ankara’da Gençlik Buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da ''Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı''na katılılyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Sevgili gençler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bana sizler gibi dava yol arkadaşları nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüzyılının sahipleri sizlersiniz. 13 Mayıs gecesine kadar durmak yok. Türkiye Yüzyılını biz başlatıyoruz, onu yükseltecek olan sizlersiniz.
"BU BAYRAĞIN EMANETÇİSİ SİZLERSİNİZ"
Bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanı ile azmi ile kanı ile bu toprakları bize vatan yapan büyüklerimizden aldık. Şimdi de onu Alparslan gibi Osman Gazi gibi Mustafa Kemal gibi gençlerimiz sahiplenecek ve en zirveye çıkartacak. Gençler 14 Mayıs'ta sizler üzerinden yapılan sinsi planları bozuyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?
"SİZLER AK PARTİ DÖNEMİNDE DOĞMUŞ, BÜYÜMÜŞ BİR NESİLSİNİZ"
Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Sevgili gençler, sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş bir nesilsiniz. Haklı olarak, eski Türkiye'yi görmediğiniz için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Türkiye'yi 21 yılda nereden nereye geldiğini anlatırken verdiğimiz rakamlar yetersiz kalıyor.
"SUSUZ İSTANBUL'U SUYA BİZ KAVUŞTURDUK"
Cumhurbaşkanınız 1994'te İstanbul'a Belediye Başkanı oldu. O zaman İstanbul'da çöp, çukur, vardı. İBB Başkanı CHP'liydi, ardından biz İstanbul'u 1994'te aldık. Şimdiki gençler İstanbul'un o halini bilmiyordu. Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk. 120 kilometre uzaklıktan suyu biz getirdik. Çöpü, çukurları kaldırdık. İstanbul'u doğal gaza biz kavuşturduk. CHP'nin geçleri bazı şeyleri bilmiyor olabilir onlara anlatın. Bay Bay Kemal, Karadeniz gazını getirdik. Şimdi de bedava vereceğiz.