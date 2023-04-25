SON DAKİKA | Ankara’da Gençlik Buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"BU BAYRAĞIN EMANETÇİSİ SİZLERSİNİZ"

Bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanı ile azmi ile kanı ile bu toprakları bize vatan yapan büyüklerimizden aldık. Şimdi de onu Alparslan gibi Osman Gazi gibi Mustafa Kemal gibi gençlerimiz sahiplenecek ve en zirveye çıkartacak. Gençler 14 Mayıs'ta sizler üzerinden yapılan sinsi planları bozuyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?

"SİZLER AK PARTİ DÖNEMİNDE DOĞMUŞ, BÜYÜMÜŞ BİR NESİLSİNİZ"

Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Sevgili gençler, sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş bir nesilsiniz. Haklı olarak, eski Türkiye'yi görmediğiniz için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Türkiye'yi 21 yılda nereden nereye geldiğini anlatırken verdiğimiz rakamlar yetersiz kalıyor.