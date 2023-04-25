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Giriş Tarihi: 25.4.2023 23:34 Son Güncelleme: 25.4.2023 23:41

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar

Son dakika haberleri… Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bizim dış politikada attığımız adımlar birilerini rahatsız ediyor. Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Sizler takip ediyorsunuz. Cezaevlerindeki teröristler de yurt dışında yaşayan terör örgütü yandaşları da 14 Mayıs seçimlerini bekliyor.

14 Mayıs'ta ülkemizin küresel oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının seçimi yapılacak.

Ülkemizdeki her kesimin hak ve özgürlüklerini genişlettik. Tüm altyapımızın eksikliklerini giderdik. Ülkemize adeta çağ atlattık. Ekonomimiz 3 kat büyüdü. Savunma sanayimizde dışa bağımlılık oranını yüzde 20'ye düşürdük.

AYRINTILAR GELİYOR...

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar
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