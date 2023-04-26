Terör örgütü PKK'nın şehirde oluşturduğu "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli operasyon düzenlendi. 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan 126 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgüt adına sokak eylemini gerçekleştirenlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor. Gözaltına alınan 126 kişi ifade işlemleri için emniyete götürüldü.