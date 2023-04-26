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Giriş Tarihi: 26.4.2023 09:12 Son Güncelleme: 26.4.2023 09:41

3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul merkezli Ankara ve Hakkari’de FETÖ operasyonu düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığında görev yapan 9 Maliye personeline yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER Emir SOMER
3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada; terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan sabit hatlardan ardışık arandığı ve terör örgütü içerisinde vergi müfettişlerinden sorumlu mahrem imam oldukları tespit edilen şahıslarla çok sayıda irtibat kaydı ve ortak baz birlikteliği bulunduğu tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller elde edilen Hazine ve Maliye Bakanlığında görev yapan 9 şahsa yönelik gözaltı kararı verildi.

7 ŞÜHPELİ YAKALANDI

Tespit edilen 9 şüpheliye yönelik İstanbul , Ankara ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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