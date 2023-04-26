AK Parti saldırganları tutuklandı

İstanbul'da AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu'na 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında motosikletten silahla ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan O.Ş. ile C.E, dün Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık, iki şüpheliyi, "silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler O.Ş. ile C.E.'nin tutuklanmasına karar verdi. İki şüpheli cezaevine gönderildi.