Bakan Bozdağ: Yeni dönemde inşallah çözümü konuşacağız

Şanlıurfa'ya geldiği günden bu yana Şanlıurfa'nın sorunları ile ilgili çözüm odaklı çalışmalar başlatan Bozdağ, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Şanlıurfa'nın en büyük sorunlarından biri olan enerji konusuna değinen Bakan Bozdağ, "Şanlıurfa'mızda elektrik sulama ve ulaşımla ilgili konularda çalışmalar yapacağız. Şanlıurfa'da bu açıdan sorun ve çözüm eksenli çalışmalar yapacağız. Diğer konularda yaşadığımız sorunların çözümlerini bulduktan sonra çözümleri için Şanlıurfalıların Ankara'da avukatlığını yapacağız. Avukatlığımızı iyi, yapmak için dersimize iyi çalışmamız lazım. İnşallah, Ankara'ya bu yaşanan sorunların tamamını taşıyacağız. Geçmişte de arkadaşlarımız taşıdılar. İşte 5 yıllık kanun düzenlemesi bu taşımanın sonucunda çıktı. Diğerleri de bu taşımanın sonucunda çıktı. Şimdi biz onların bıraktığı yerden İnşallah devam edeceğiz. Biz Ankara'da, siz burada bizi takip edeceksiniz. Beraber bu işin üzerine üzerine gideceğiz ve yeni dönemde önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu alandaki çözümlerle derdi tedavi etme konusunda ve aza indirme, bir zaman sonra da tamamen gündemden kaldırma konusunda neticeye ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum. Ben Şanlıurfa'ya gelmeden önce sulama ve elektrik konularına biraz farklı bakıyordum ama Şanlıurfa'ya geldikten ve sizleri dinledikten sonra burada benim bakış açım değişti. Artık içeriden bakıyorum ve inşallah dönüşte de yine Şanlıurfa'dan bakan bir gözle bu meseleleri takip edeceğimi ve bu konularda sizin avukatlığınızı yapacağımı bir kez de huzurunuzda taahhüt ediyorum" diye konuştu.

"İLK KEZ ÇİFTÇİYE HER ALANDA DESTEK VERİLDİ"

Bakan Bekir Bozdağ, AK parti döneminde ilk kez çiftçiye mazot, gübre, tarımsal destek alanlarında destek verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da AK Parti iktidara geldikten sonra değişen, dönüşen tarım hayvancılık, sulama, elektrik ve diğer konularda da bir mukayeseli değerlendirmeyi siz de biliyorsunuz ama ben tekrar etmek isterim. Çünkü zaman geçince dün olanla bugün olan arasında farklar oluşunca geçmiş de unutulunca orada da tabi farklı düşünceler oluşuyor. Bazı resmi rakamları paylaşmak isterim. Bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 36 milyardan fazla destek yapmış. Tarımsal üretimde de bakarsanız neredeyse 8 kat verim olarak da bir satış yapıldığını görüyoruz. Bizim dönemimizde ilk defa gübre desteğini biz verdik daha önce yoktu. Mazot desteği yoktu biz verdik daha önce yoktu. Pirim desteği yoktu ilk defa biz verdik. Tohum desteği yoktu ilk defa biz verdik. Pek çok desteği de ilk defa bu dönemde milletimizi önüne koyduk."

Şanlıurfa'mızda önemli bir değişimi hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Bozdağ, "Şanlıurfa'mızda tabii kırsal kalkınma desteklerini de önemsedik. Pek çok kırsal kalkınma projesini destekledik. Bugüne kadar Şanlıurfa'ya 650 milyon hibe buradan verdik. Tam 6151 vatandaşımız da buradan ne yaptı? İstihdam imkanı buldu. Vatandaşlarımız burada üretim yaptı ve önemli gelişmeler ortaya çıktı. Tabii öte yandan Ziraat Bankası üzerinden de pek çok destekleri Şanlıurfa'mıza verdiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

"NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU EN İYİ SİZ BİLİRSİNİZ"

Önceki dönemlerde çiftçiye kredi imkanı sunulmadığını da belirten Bakan Bekir Bozdağ, "Ne kadar kıymetli olduğunu en iyi siz bilirsiniz. 2002' de biz hükümete geldiğimizde Şanlıurfa'da Ziraat Bankası ve tüm bankalar kapalıydı çiftçiye. Elinizi vicdanınıza koyun bana cevap verin. Bankalar AK Parti'den önce birinize bir lira kredi veriyor muydu? Vermiyordu kapalıydı. Şimdi ise bankaları milletin emrine açan ve milletimize bu anlamda destek verecek bir mekanizmaya dönüştüren adımı AK Parti yaptı. Şanlıurfa özelinde bunların aşılması ile ilgili gerekenleri Allah'ın izniyle yapacağız, yapmamız da gerekiyor. Çünkü buraları iyileştirmek Urfa'ya kazandırmaktır. Urfa'ya kazandırmak da Türkiye'ye kazandırmaktır" dedi.

"ŞANLIURFA'YI ENDÜSTRİYEL ENERJİ BÖLGESİ İLAN EDECEĞİZ"

Yeni dönemde kentin endüstriyel enerji bölgesi edeceklerini belirten Bakan Bekir Bozdağ, "Enerji sorununun çözme yolu kendi göbeğimiz kendimizin kesmesinden geçiyor. Onun için de yeni dönemde inşallah Şanlıurfa'mızı endüstriyel enerji bölgesi ilan ederek Karacadağ Enerji Projesi dahil kendine yeter enerji üreten hem de yeni sanayi tesislerimiz hem de tarımsal sulama elektriğini kendimizin ürettiği bir sürecini sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da, hükümetimizden de bu alanda destek alacağız. Yani vatandaşımız bir yandan kendi ihtiyacı olan enerjiyi bedavaya getirirken öte yandan da bunu satarak kar elde edebilecek bir mekanizma devreye girecek. Bize güvenin ve bu konudaki gayretimize destek verin ve biz bu destekle emin olun burada önemli bir adımı beraber hayata geçireceğiz. Onun için yeni dönem için bir şey söylüyorum. Yeni dönem çözümü kavuşma dönemidir. Sorunları konuşup, şikayetleri yapıp yapıp durma dönemi değildir. Çözüm, çözüm. Biz yeni dönemde inşallah çözümü konuşacağız" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN YATIRIMCILARI ŞANLIURFA'YA DAVET EDİYORUM"

Konuşmasının devamında yatırımcıları Şanlıurfa'ya davet eden Bakan Bekir Bozdağ, şöyle konuştu. "Bütün Türkiye'deki yatırımcılara ve uluslararası yatırımcılara da çağrı da bulunuyorum. Diyorum ki Şanlıurfa'nın stratejik ve coğrafi yerini ve önemini de dikkate alarak buranın birçok açıdan bulunmaz bir yer olduğunu vurguluyorum. Türkiye iç pazarına hem de uluslararası pazara hitap etmek gücü ve özelliği, ham maddenin bolluğu, yoğunluğu ve kalitesi, iş gücünün varlığı ve diğer açılardan baktığınızda Şanlıurfa bu anlamda yatırım için en verimli yerlerden birisidir.

Hepinizi Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Şanlıurfa kazansın, Türkiye kazansın, siz de kazanın. Şanlıurfa'ya kim taş üstüne taş koyuyorsa, başımızın üstünde onların yeri vardır."

"TARİHİ DEĞERLERİMİZİ TARIM İLE BİRLEŞTİRMEMİZ LAZIM"

"Tarihin sıfır noktası olan Şanlıurfa'nın, gastronomi gibi turizmle beraber gelişecek alanlara da bizim katkı vermemiz gerekiyor" diyen Bozdağ, "Bir yandan Göbeklitepe, bir yandan Hazreti İbrahim'in Hazreti Eyüp'ün memleketi. Öte yandan gastronominin başkenti tarihin ilk kalıntılarının olduğu şehir. Öyleyse bizim yeni dönemde bir bütüncül yaklaşımla tarım alanlarını daha ileri taşımamız ve turizm ile bunu entegre etmemizin Şanlıurfa'mıza çok şey kazandıracağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.